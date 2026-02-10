В Новосибирске увеличат выплаты Почетным жителям и лауреатам грамоты

С 1 января 2026 года ежемесячное вознаграждение Почетным жителям города будет составлять 68 529 рублей (без учёта НДФЛ), ранее оно составляло 64 528 рублей. Вдовы и вдовцы Почетных жителей, не вступившие в новый брак, будут получать 34 263 рубля вместо прежних 32 263 рублей.