В Новосибирске увеличат выплаты Почетным жителям и лауреатам грамоты

В Новосибирске планируется индексировать выплаты Почетным жителям города, их вдовам, а также гражданам, награждённым Почетной грамотой, в связи с ростом инфляции в 2025 году. Максимальный размер выплат составит 72 444 рубля.
Согласно проектам постановлений, опубликованным на сайте мэрии, выплаты увеличены на индекс потребительских цен за 2025 год, который составил 5,44%.
С 1 января 2026 года ежемесячное вознаграждение Почетным жителям города будет составлять 68 529 рублей (без учёта НДФЛ), ранее оно составляло 64 528 рублей. Вдовы и вдовцы Почетных жителей, не вступившие в новый брак, будут получать 34 263 рубля вместо прежних 32 263 рублей.
Единовременная выплата для обладателей Почетной грамоты города увеличится до 72 444 рублей (без учёта НДФЛ), тогда как в 2025 году она составляла 68 215 рублей.
Индексация проводится с целью сохранения реальной покупательной способности выплат. Проекты постановлений находятся на стадии обсуждения и после утверждения мэром Новосибирска новые размеры выплат вступят в силу с начала 2026 года.