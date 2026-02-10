Ричмонд
В Новосибирске увеличат выплаты Почетным жителям и лауреатам грамоты

Согласно проектам постановлений, опубликованным на сайте мэрии, выплаты увеличены на индекс потребительских цен за 2025 год, который составил 5,44%.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске планируется индексировать выплаты Почетным жителям города, их вдовам, а также гражданам, награждённым Почетной грамотой, в связи с ростом инфляции в 2025 году. Максимальный размер выплат составит 72 444 рубля.

Согласно проектам постановлений, опубликованным на сайте мэрии, выплаты увеличены на индекс потребительских цен за 2025 год, который составил 5,44%.

С 1 января 2026 года ежемесячное вознаграждение Почетным жителям города будет составлять 68 529 рублей (без учёта НДФЛ), ранее оно составляло 64 528 рублей. Вдовы и вдовцы Почетных жителей, не вступившие в новый брак, будут получать 34 263 рубля вместо прежних 32 263 рублей.

Единовременная выплата для обладателей Почетной грамоты города увеличится до 72 444 рублей (без учёта НДФЛ), тогда как в 2025 году она составляла 68 215 рублей.

Индексация проводится с целью сохранения реальной покупательной способности выплат. Проекты постановлений находятся на стадии обсуждения и после утверждения мэром Новосибирска новые размеры выплат вступят в силу с начала 2026 года.