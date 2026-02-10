Умер Генрих Падва, известный российский адвокат

Ранее из жизни ушел прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Ему было 88 лет. Вячеслава Гуцко не стало 29 января. Подробности его смерти не уточняются. Он ушел в ту же дату, что и его знаменитый предок. В Государственном музее имени Пушкина назвали это символичным.