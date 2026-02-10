Ричмонд
Умер Генрих Падва, известный российский адвокат

Адвокат Генрих Падва скончался на 95-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Российский адвокат Генрих Падва ушел из жизни 9 февраля. Ему было 94 года. О кончине адвоката сообщил юрист Максим Пашков в Telegram-канале.

Генрих Падва был заслуженным юристом России. Среди его клиентов выделяются поэт Владимир Высоцкий и семья академика Андрея Сахарова. Он работал и с другими известными лицами.

«У нас в корпорации большое горе… Генрих Павлович Падва. 20.02.1931−09.02.2026», — отреагировал Максим Пашков.

Ранее из жизни ушел прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко. Ему было 88 лет. Вячеслава Гуцко не стало 29 января. Подробности его смерти не уточняются. Он ушел в ту же дату, что и его знаменитый предок. В Государственном музее имени Пушкина назвали это символичным.