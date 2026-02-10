Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанка получила музыкальную премию в Санкт-Петербурге за песню своего отца

7 февраля певица из Северо-Казахстанской области Вера Созинова стала обладательницей музыкальной премии для исполнителей авторских песен «Шлягер года — 2025», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Мероприятие проходило в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, который вмещает 12 тыс. зрителей.

«Это почти все население моего Бишкуля», — эмоционально отреагировала казахстанка на масштаб помещения.

Со слов певицы на ее странице в Instagram, она стала единственным номинантом из Казахстана. Песня на стихотворение «Ведьма» ее отца всем очень понравилась и стала шлягером года.

«Папа давно написал этот стих и оно было издано в его сборнике стихов», — поделилась семейной историей песни Вера Созинова.

Оказалось, что мужчина даже забыл про него. Но его нашла Вера и предложила сделать песню.

«Это история творческой семьи. Папа написал стихи, а дочь их оживила. Хочется как можно больше таких вдохновляющих историй», — отметили в комментариях к посту.

Сама же певица очень надеется, что теперь ей разрешат репетировать в местном доме культуры.

А всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, как относится к хейту.