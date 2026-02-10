Казахстанка получила музыкальную премию в Санкт-Петербурге за песню своего отца

Мероприятие проходило в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, который вмещает 12 тыс. зрителей.
«Это почти все население моего Бишкуля», — эмоционально отреагировала казахстанка на масштаб помещения.
Со слов певицы на ее странице в Instagram, она стала единственным номинантом из Казахстана. Песня на стихотворение «Ведьма» ее отца всем очень понравилась и стала шлягером года.
«Папа давно написал этот стих и оно было издано в его сборнике стихов», — поделилась семейной историей песни Вера Созинова.
Оказалось, что мужчина даже забыл про него. Но его нашла Вера и предложила сделать песню.
«Это история творческой семьи. Папа написал стихи, а дочь их оживила. Хочется как можно больше таких вдохновляющих историй», — отметили в комментариях к посту.
Сама же певица очень надеется, что теперь ей разрешат репетировать в местном доме культуры.
А всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген рассказал, как относится к хейту.