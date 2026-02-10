Спасательное судно «Алатау» доставило в Приморье спасенного филиппинца

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Спасательное судно «Алатау» Тихоокеанского флота после выполнения задач в дальней морской зоне прибыло в пункт базирования во Владивостоке, доставив в Приморье спасённого в пути филиппинского моряка, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.
В конце января ТОФ сообщал, что в южной части Южно-Китайского моря экипаж спасательного буксира «Алатау» нашел и спас гражданина Филиппин, который выпал с верхней палубы танкера «С. Грейс» и провел в воде около двух суток.
«Спасательное буксирное судно “Алатау” ТОФ прибыло в пункт постоянного базирования в Приморском крае после выполнения задач спасательного обеспечения кораблей флота в дальнем походе. На причале экипаж СБС “Алатау” в торжественной обстановке встретили представители командования Тихоокеанского флота, военный оркестр ТОФ и родственники», — сообщили в пресс-службе.
За время дальнего похода судно «Алатау» прошло более 20 тысяч морских миль, преодолев два океана, четыре моря и два пролива. Российские моряки доставили во Владивосток спасенного гражданина Филиппин Марка Каганан.
«Как рассказал спасённый, на судне ему выдали одежду и все необходимые бытовые принадлежности. За время следования он подружился с экипажем судна. После прибытия судна ТОФ в пункт базирования гражданину Филиппин Марку Каганан профильными службами была оказана необходимая помощь для скорейшего возвращения в свою страну», — отметили в ТОФ.