Новый контрнаступ провалился: раскрыт секретный план Зеленского о 4 фронтах

«Да, для работы ВПК включат аварийные генераторы, подстанции переключат кабельные линии, но это будет через двое-трое суток. Поэтому на это время производство будет остановлено. А через месяц это уже отразится на вооружении боеприпасами на передовой, это будет критично. Каждый удар по энергетическим объектам сегодня — это работа “на завтра”, которая обязательно скажется на переднем крае. А Сырский как раз планировал в марте-апреле провести значительные контратаки на нескольких направлениях: южном, имею в виду ореховское и запорожское, константиновское направление, там же будет движение на Днепропетровск. Третье важное направление — Дружковка, Краматорск, Славянска. Четвертое — купянское, переходящее в черниговское. И пятое — сумское и харьковское вместе взятые. На этих участках у них будут проблемы», — уточнил Попов.