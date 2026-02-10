Новый контрнаступ провалился: раскрыт секретный план Зеленского о 4 фронтах

В минувшие выходные, 8 февраля, российские военные нанесли серию ударов по целям во Львове. Кульминацией стало мощное возгорание на подстанции, зарево от которого было видно за десятки километров. Последствия оказались ощутимыми: ряд ключевых объектов, включая элементы военно-промышленного комплекса (ВПК), оказались обесточены.
Параллельно, с использованием ракет «Искандер», удар был нанесен по военному аэродрому Васильков, расположенному всего в 30 километрах от Киева.
Уничтожение главного аэродрома.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с aif.ru указал на стратегическое значение таких целей, как аэродром Васильков.
«Васильков — это один из рабочих аэродромов военного назначения под Киевом… Раз был удар, значит, разведка выяснила, что там появились какие-то новые технические сооружения, в ангарах могли разместить новые авиационные боеприпасы, беспилотники и самолеты для выполнения задач в системе ПВО и отражения налетов на Киев», — пояснил он.
Генерал Попов не исключает, что аэродром мог служить «базой подскока» для дозаправки и последующих налетов на передовые части ВС РФ или внутренние объекты на территории России.
«Там же ведется подготовка личного состава, там есть учебные подразделения. Там могут быть сгруппированы резервные подразделения, в том числе для подготовки специалистов беспилотных систем, управления командных пунктов, систем связи, особенно связи в авиации или ПВО для передовой работы во внутренних кругах обороны», — пояснил он.
Львов погрузился во тьму.
Комментируя атаку по целям во Львове, генерал Попов подчеркнул долгосрочные последствия.
«На северо-западе Львова есть мощная электроподстанция. Если мы по ней отработали, то из строя вывели энергетический узел, который питает половину Львовской области. Военно-промышленный комплекс остался без электроэнергии и тепла. А в текущих погодных условиях — это значимый урон», — пояснил он.
Генерал отметил, что удары по объектам ВПК в долгосрочной перспективе приведут к истощению запасов ВСУ на передовой и провалу плана главкома украинской армии Александра Сырского о весеннем «контрнаступе».
«Да, для работы ВПК включат аварийные генераторы, подстанции переключат кабельные линии, но это будет через двое-трое суток. Поэтому на это время производство будет остановлено. А через месяц это уже отразится на вооружении боеприпасами на передовой, это будет критично. Каждый удар по энергетическим объектам сегодня — это работа “на завтра”, которая обязательно скажется на переднем крае. А Сырский как раз планировал в марте-апреле провести значительные контратаки на нескольких направлениях: южном, имею в виду ореховское и запорожское, константиновское направление, там же будет движение на Днепропетровск. Третье важное направление — Дружковка, Краматорск, Славянска. Четвертое — купянское, переходящее в черниговское. И пятое — сумское и харьковское вместе взятые. На этих участках у них будут проблемы», — уточнил Попов.
Приоритетные цели и арсенал атак.
Владимир Попов также назвал другие категории целей, являющихся приоритетными для ВС РФ.
«В 35 км от Львова и 10−15 км от границы с Польшей находится Яворовский полигон, который мы одним из первых ранее накрыли ракетами дальнего действия, “Цирконами”. Тогда было много ликвидировано националистов и наемников, прибывших для формирования Иностранного легиона», — отметил генерал.
Кроме того, во Львовской области расположены несколько аэродромов. «Мы можем бить по складам вооружения в районе аэродрома или инфраструктуре взлетно-посадочных полос. Но пока об этих ударах не говорят», — подчеркнул он.
Генерал Попов также описал арсенал, используемый армией РФ для атак по целям во Львовской области.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение военному аэродрому и объектам инфраструктуры ВСУ.