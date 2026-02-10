Врач назвал риски для тех, кто часто пользуется доставкой готовой еды

«Сам по себе заказ готовой еды не является проблемой. Ведь домашняя еда тоже может быть однообразной и скудной, поэтому еще неизвестно, что хуже. Заказывать свежую, разнообразную пищу зачастую полезнее, чем питаться дома одними и теми же продуктами. В качестве примера можно привести моего знакомого. Его любимое блюдо — макароны с жареной колбасой. Он ест их с утра до вечера, и ему невозможно объяснить, что рацион нужно менять. На все советы он отвечает: “А что? Я так люблю”. Это классическая крайность — скудное, однообразное питание. Если человек заказывает разнообразную еду — это хорошо», — сказал Кондрахин.