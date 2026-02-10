Врач назвал риски для тех, кто часто пользуется доставкой готовой еды

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил aif.ru, в каком случае питание едой по доставке может привести к ухудшению здоровья.
«Сам по себе заказ готовой еды не является проблемой. Ведь домашняя еда тоже может быть однообразной и скудной, поэтому еще неизвестно, что хуже. Заказывать свежую, разнообразную пищу зачастую полезнее, чем питаться дома одними и теми же продуктами. В качестве примера можно привести моего знакомого. Его любимое блюдо — макароны с жареной колбасой. Он ест их с утра до вечера, и ему невозможно объяснить, что рацион нужно менять. На все советы он отвечает: “А что? Я так люблю”. Это классическая крайность — скудное, однообразное питание. Если человек заказывает разнообразную еду — это хорошо», — сказал Кондрахин.
Однако если при этом человек потребляет количество калорий, рассчитанное на активный образ жизни, оставаясь при этом неподвижным, как это часто бывает с людьми, работающими много часов в день в удаленном режиме, то рано или поздно здоровье ухудшится.
«Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, со временем неизбежно сталкиваются с серьезными последствиями: с лишним весом, сахарным диабетом, гипертонией, а в дальнейшем — с риском инсульта или инфаркта», — сказал Кондрахин.
Врач дал несколько рекомендаций, как не прийти к плачевному результату.
«Движение — это основа жизни, и отсутствие физической активности губительно для организма. Например, в процессе работы полезно делать пятиминутную зарядку. Стоит также почаще выходить из дома. Российские кардиологи подтверждают: короткие, но интенсивные нагрузки необходимы для профилактики заболеваний сердца. Максимальная интенсивность упражнений дает нужную встряску сердечно-сосудистой системе, защищая от инсульта и инфаркта в будущем», — подытожил Кондрахин.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что использование смартфона во время еды приводит к перееданию и набору веса.