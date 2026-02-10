Россиянам рассказали, что стоит положить в автомобильную аптечку

Ранее Нечаева рассказала РИА Новости, что с 1 сентября 2023 года требование о наличии аптечки в автомобиле исключено из перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Также отменен штраф за ее отсутствие, а до сентября 2023 он составлял 500 рублей. Несмотря на то, что штраф отменен, хранить аптечку в автомобиле все же рекомендуется на экстренный случай.