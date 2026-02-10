В Омске ищут сотрудников для работы с нейросетями на зарплату до 450 тысяч рублей

Один из сервисов по поиску работы во вторник, 10 февраля 2026 года, рассказал о новых профессиях, которые появились благодаря ИИ*, а также назвали вакансии, на которые в Омске ищут специалистов.
Так, специалисты hh.ru выделили семь востребованных профессий, функционал которых напрямую связан с нейросетями: инженер (специалист по машинному обучению), ИИ-тренер (обучает нейросетевые модели), prompt-инженер (специалист по составлению сложных текстовых запросов), нейрокреатор (ИИ-художник, ИИ-иллюстратор, ИИ-дизайнер), ИИ-инженер, архитектор ИИ-решений; ИИ-фасилитатор (учит команды эффективно применять нейросети в работе).
В Омске тоже есть вакансии для таких специалистов, а предлагаемые зарплаты могут превышать 100 тысяч рублей.
Самую большую зарплату — от 450 тысяч рублей до вычета налогов — в Омске предлагают.
ИИ-разработчику (руководитель группы). Несколько вакансий открыто для ИИ-тренеров: специалисту со знанием английского готовы платить от 125 тысяч рублей в месяц, такую же зарплату сулят тренеру для обучения Alice ИИ; ИИ-тренер в области программирования может получать от 110 до 188 тысяч рублей в месяц. ИИ-тренеру по обучению браузерных агентов предлагают до 125 тысяч рублей.
Кроме того, в Омске ищут шеф редактора команды ИИ-тренеров с экспертизой в медицине и разработчика ИИ в EdTech (уровень дохода не указан).
*ИИ — искусственный интеллект.