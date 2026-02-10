«Был любящим отцом, мужем и дедом»: в Башкирии простятся с погибшим контрактником

Виктор Анатольевич родился в 1987 году в городе Аркалык (Казахстан). В конце 90-х переехал в Башкирию — в село Отнурок (Белорецкий район). После отучился на водителя в ДОСААФ. Потом переехал в Буганак, женился, стал отцом троих детей. Работал на Буганакской пилораме, затем в Леспромхозе. Спустя время с семьей перебрался в Белорецк.