«Был любящим отцом, мужем и дедом»: в Башкирии простятся с погибшим контрактником

Сегодня, 10 февраля, в башкирском городе Белорецке пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Виктором Шнитко. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Виктор Анатольевич родился в 1987 году в городе Аркалык (Казахстан). В конце 90-х переехал в Башкирию — в село Отнурок (Белорецкий район). После отучился на водителя в ДОСААФ. Потом переехал в Буганак, женился, стал отцом троих детей. Работал на Буганакской пилораме, затем в Леспромхозе. Спустя время с семьей перебрался в Белорецк.
В августе 2024 года подписал контракт с Министерством Обороны России и отправился добровольцем в зону СВО. Служил наводчиком ПКП мотострелкового батальона. При выполнении задания был ранен, после чего его удостоили медали «За отвагу».
— Погиб при выполнении боевого задания весной прошлого года. По словам родных и близких, Виктор Анатольевич был очень дружелюбным и веселым, неконфликтным, отзывчивым, у него было много друзей, всегда откликался на первую просьбу о помощи. Был любящим отцом, мужем и дедом, — заявили в администрации Белорецкого района.
Прощание с Виктором Шнитко состоится в 13:00 в Аллее Героев Белорецка. Траурный митинг начнется в 13:30.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.