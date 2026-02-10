Ричмонд
Солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые стал отцом

В семье солиста популярной группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко произошло радостное событие — 43-летний артист впервые стал отцом. Об этом в понедельник, 9 февраля, он сам сообщил в своем Telegram-канале.

Музыкант опубликовал фотографию из родильного дома, где он запечатлен со своей супругой Дарьей и новорожденным сыном.

Сообщается, что малыш родился здоровым, его вес составил 3600 граммов, рост — 53 сантиметра.

— Мне сложно описать словами эмоции, которые я испытываю сейчас. Все, что я хотел бы сказать, вы услышите в песне, которая выйдет уже 13 февраля. Я написал ее совсем недавно, в ней все мои переживания последних месяцев, — поделился Туриченко в беседе со «СтарХитом».

Роды прошли в одной из частных клиник Москвы, где артист все время находился рядом с женой, оказывая ей поддержку.

Ранее российская актриса Мила Ершова и ее супруг, актер Святослав Рогожан, сообщили, что впервые станут родителями. Артистка во вторник, 27 января, опубликовала совместные фотографии с мужем в своих социальных сетях. На кадрах у девушки можно увидеть округлившийся живот.