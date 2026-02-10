Солист «Иванушки International» Кирилл Туриченко впервые стал отцом

— Мне сложно описать словами эмоции, которые я испытываю сейчас. Все, что я хотел бы сказать, вы услышите в песне, которая выйдет уже 13 февраля. Я написал ее совсем недавно, в ней все мои переживания последних месяцев, — поделился Туриченко в беседе со «СтарХитом».