Подземная тайна Купянска: полковник сказал, где прячутся инструкторы НАТО

Высокопоставленные офицеры НАТО сбежали из Купянска Харьковской области в тыловые районы, на передовой остаются иностранные наемники и, вероятно, инструктора. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин.
«Не думаю, что высокопоставленные офицеры НАТО остаются в самом Купянске. Инструкторы, наверняка, есть, наемники, а офицеры находятся в тыловой базе недалеко от Купянска и Волчанска, в Чугуеве», — сказал Алехин.
Минобороны РФ 9 февраля сообщило, что бойцы группировки «Запад» уничтожили подземные командные пункты ВСУ под Купянском. Алехин рассказал aif.ru, что таких укрытий под землей может быть много.
«В любом крупном железнодорожном локомотивном депо, крупном железнодорожном узле, как Купянск, конечно, есть подземные сооружения, но их масштаб и глубина мне неизвестны», — пояснил он.
Ранее «Военная хроника» писала, что подразделения ВСУ под Купянском оказались в огневом мешке. Патовая ситуация сложилась для врага на севере села Новая Кругляковка и в Богуславке, огневой мешок с каждым ударом продолжает сжиматься.