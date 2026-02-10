В России хотят запретить шринкфляцию: покупателей будут предупреждать об «усушке» товаров

Чернышов объяснил, в чём проявляется шринкфляция и как от неё избавиться. Видео © Life.ru.
Чернышов пояснил, что шринкфляция проявляется в сокращении содержимого упаковки без роста ценника: вместо килограмма товара потребитель получает, например, 920 граммов. Нередко производители сохраняют внешний вид пачки, но добавляют больше воздуха — особенно заметно это на примере чипсов, где пустого пространства становится всё больше, а самого продукта — меньше.
Депутат также отметил родственное явление — стелсфляцию, когда одновременно с уменьшением объёма ухудшается качество: в фарш вместо мяса добавляют субпродукты, а состав продукта в целом становится хуже. По его словам, подобные «хитрости» недопустимы и вызывают справедливое недовольство покупателей.
Чтобы защитить потребителей и сделать ценообразование прозрачным, Чернышов предложил ввести обязательные предупреждения — производители должны будут размещать на лицевой стороне упаковки или другим заметным способом предупреждающую надпись.
«Прошу рассмотреть возможность введения обязанности производителей размещать на лицевой стороне потребительской упаковки или иным хорошо заметным способом однозначное текстовое предупреждение: “Товар уменьшен в объёме (массе/количестве)” в случае уменьшения нетто товара при сохранении или повышении его цены. Кроме того, дополнительно должна быть введена обязанность розничного продавца помещать на полке рядом с таким товаром специальную заметную табличку (стикер) с аналогичной предупредительной надписью», — говорится в письме Чернышова к Алиханову.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России инициировала проверку цен на самые популярные сорта хлеба и булочных изделий. Служба проведёт анализ финансово-экономических показателей хлебопекарных предприятий и их сбытовых сетей по итогам минувшего года. В рамках проверки будет изучена обоснованность установления участниками рынка оптовых цен на хлебобулочную продукцию.
