В России хотят запретить шринкфляцию: покупателей будут предупреждать об «усушке» товаров

В российских магазинах продолжает распространяться практика шринкфляции — когда производители и ритейлеры незаметно уменьшают вес, объём или количество продукта в знакомой упаковке, при этом цена остаётся прежней или даже растёт. По сути, это скрытое повышение стоимости, которое обманывает покупателей и лишает их права на полную и честную информацию. Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов направил официальное обращение министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением законодательно пресечь такие приёмы (документ имеется в распоряжении Life.ru).