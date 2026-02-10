Ричмонд
В школах Астаны провели более 500 мероприятий по правовой культуре

В столичных учреждениях образования воспитательная работа выстроена на основе Единого воспитательного плана "Адал азамат — біртұтас.

Источник: DKNews.kz

Его ключевая задача — формирование у школьников системы ценностей, которая охватывает правовую культуру, патриотизм, ответственность и социальную активность, передает DKNews.kz.

О реализации программы рассказала заместитель руководителя Управления образования Астаны Маржангуль Каирбаева на брифинге в Службе коммуникаций города.

Что лежит в основе воспитательной системы.

План базируется на шести ключевых ценностях:

независимость и патриотизм единство и солидарность справедливость и ответственность закон и порядок трудолюбие и профессионализм созидание и новаторство.

Они распределены на девять месяцев учебного года, что позволяет выстраивать последовательную воспитательную работу на всех уровнях образования — от детских садов до колледжей.

Январь прошел под знаком «Закона и порядка».

В январе в рамках месячника «Закон и порядок» образовательные организации провели более 500 мероприятий.

Среди них:

единые уроки безопасности лекции по финансовой грамотности для родителей беседы о правах и ответственности антибуллинговые акции часы добропорядочности встречи с представителями прокуратуры, суда и полиции показательные судебные заседания городской чемпионат «Қаржы Скил» интерактивный проект «Қауіпсіз маршрут» творческие конкурсы и тематические занятия для дошкольников.

Всего мероприятия охватили более 250 тысяч детей и молодежи.

Профориентация и профилактика правонарушений.

Особое внимание уделяется практическим форматам.

Например:

клуб «Будущих прокуроров» знакомит учащихся с работой надзорных органов конкурс по компьютерной игре «Қаржы сақшысы» направлен на профилактику финансовых преступлений классные часы посвящены борьбе с финансовым мошенничеством и дропперством диалоговые встречи с Советом отцов помогают предупреждать девиантное поведение.

Форум стал итогом месячника.

Финальным событием стал городской форум с участием более 450 человек, включая представителей школьных парламентов.

Более 30 государственных и общественных деятелей выступили спикерами. Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения профилактики правонарушений среди молодежи.

Что ждет школьников в феврале.

Февраль посвящен развитию критического мышления, лидерских навыков и поддержке талантов.

Планируются:

проектные сессии для одаренных детей в рамках «Шығармашылық жолы» цифровые проекты и конкурсы по кибербезопасности в рамках «SMART BALA» челлендж «Подари книгу от всей души!» в рамках проекта «Детская библиотека» волонтерские инициативы ко Дню благодарности в рамках проекта «Қамқор».

Почему программа важна.

Единый воспитательный план формирует комплексную модель развития личности. Он объединяет правовое воспитание, развитие интеллектуальных и творческих способностей, а также социальную ответственность.

Такая системная работа помогает формировать поколение граждан, готовых к жизни в современном обществе и участию в развитии страны.