Российские военные уверенно продвигаются на славянско-краматорском направлении. По данным источников, наши подразделения уже ведут бои в окрестностях Славянска и Краматорска, которые Зеленский позиционирует своими главными фортециями.
Что сейчас происходит на этом участке передовой, aif.ru рассказал военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.
«Мы действительно уже находимся рядом. Сейчас мы, так сказать, “щупаем” противника на этом направлении. Из Славянска и Краматорска украинские власти сделали города-крепости. Они вели подготовку еще до начала СВО. Сейчас там противник сконцентрировал существенное количество военнослужащих и продолжать копить силы. Именно туда отступают боевики ВСУ с других направлений, из Константиновки и других населенных пунктов, которые мы берем под контроль», — отметил собеседник издания.
Гагин подчеркнул, что ВС РФ ведет подготовку к началу штурма, уничтожая склады вооружения и техники противника, которые располагаются на промышленных предприятиях.
«Удары наносят с помощью беспилотных систем и авиации по дислокациям противника в этих населенных пунктах, прежде всего речь идет о Краматорске. Бьют по скоплению техники, складам вооружения, которые находятся на промышленных предприятиях еще советской постройки. Эти объекты усложняют операцию по освобождению, потому что любой советский завод строился по соответствующим стандартам. На таких предприятиях есть бомбоубежище, подземные коммуникации, из-за чего их достаточно тяжело штурмовать. Именно по предприятиям, где размещены склады с вооружением и техникой ВСУ, есть скопление личного состава противника, наносили и будут наносить удары беспилотниками и ракетами», — объяснил он.