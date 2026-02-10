Эксперт назвала цветы, которые лучше всего переживают доставку зимой

«Лучше всего морозы и доставку переносят растения с плотными бутонами и жёсткими, хорошо сформированными стеблями — они устойчивее к перепадам температуры и дольше удерживают влагу. К таким вариантам относятся хризантемы, гвоздики и альстромерии, а для более торжественного зимнего настроения подойдут амариллисы и каллы с плотными лепестками и выразительной формой. Существенную роль играет и происхождение цветов: продукция локальных производителей, как правило, проходит более короткий путь, не подвергается длительной международной логистике и смене климатических зон, поэтому испытывает меньший стресс и дольше сохраняет свежесть после покупки», — рассказала Горкунова.