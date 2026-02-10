Секретное оружие ударило по тайным позициям Львова: генерал дал свой ответ

Вечером 8 февраля военные каналы сообщили о мощном пожаре на подстанции подо Львовом после удара ВС РФ. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал aif.ru, какое оружие используется для атак по целям в западном регионе Украины.
По его мнению, «Искандеры» не могут пока долетать до целей подо Львовом.
«У них ограничена дальность, так близко подходить к линии соприкосновения, чтобы наносить удары ими, думаю, не было необходимости», — пояснил генерал.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили «Искандерами» по аэродрому Васильков под Киевом.