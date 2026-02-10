Топ-7 самых высокооплачиваемых профессий в сфере ИИ в Новосибирске

Согласно свежему анализу ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, сегодня наиболее востребованы специалисты, чья работа напрямую связана с нейросетевыми технологиями.
На вершине зарплатного рейтинга находится профессия ML-инженера, где медианный доход достигает 345 тысяч рублей. Чуть ниже, но также на высоком уровне расположились AI-инженеры, предлагаемые зарплаты которых в среднем составляют 220 тысяч рублей. Эти специалисты отвечают за создание, обучение и внедрение интеллектуальных моделей в бизнес-процессы.
Особый интерес представляют новые, узкопрофильные роли. AI-тренеры, которые «обучают» нейросети давать корректные ответы, и prompt-инженеры, виртуозно составляющие текстовые запросы к ИИ.
Креативная сфера также трансформируется под влиянием ИИ, породив спрос на нейрокреаторов, генерирующих и дорабатывающих визуальный контент с помощью алгоритмов. Архитекторы AI-решений, проектирующие комплексные платформы, и ИИ-фасилитаторы, внедряющие нейросети в ежедневную работу компаний, закрывают список наиболее перспективных специализаций. Их труд оценивается в диапазоне от 100 до 170 тысяч рублей.
«Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты. Например, анализ текстов вакансий показывает, что обязанности AI-инженера и AI-архитектора могут пересекаться и даже дублировать друг друга, хотя это разные специалисты. Часть новых профессий, связанных с нейросетями, появилась эволюционным путем: например, AI-иллюстратор возник на основе функционала обычного иллюстратора за счет роста значимости навыка работы с генеративным ИИ. Интересно и то, что у некоторых компаний появилась потребность в специалистах, которые помогают в целом отладить взаимодействие с нейросетями. Разнообразие ИИ-инструментов действительно требует проводника, способного подсказать, где и когда технологии полезны и наоборот», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.