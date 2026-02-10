Топ-7 самых высокооплачиваемых профессий в сфере ИИ в Новосибирске

«Многие профессии, связанные с искусственным интеллектом, пока находятся на стадии формирования: конкретные навыки за ними еще не закреплены, а границы размыты. Например, анализ текстов вакансий показывает, что обязанности AI-инженера и AI-архитектора могут пересекаться и даже дублировать друг друга, хотя это разные специалисты. Часть новых профессий, связанных с нейросетями, появилась эволюционным путем: например, AI-иллюстратор возник на основе функционала обычного иллюстратора за счет роста значимости навыка работы с генеративным ИИ. Интересно и то, что у некоторых компаний появилась потребность в специалистах, которые помогают в целом отладить взаимодействие с нейросетями. Разнообразие ИИ-инструментов действительно требует проводника, способного подсказать, где и когда технологии полезны и наоборот», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.