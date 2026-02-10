Ричмонд
В Бодайбо приостановили начисление платы за свет в зоне ЧС

Специалисты продолжают устранять последствия коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбо продолжают устранять последствия коммунальной аварии, случившейся 30 января из-за перемерзания водовода. Четыре котельные тогда остановились. По информации губернатора Игоря Кобзева, в условиях режима чрезвычайной ситуации начисление платы за электроэнергию для жилых домов в зоне аварии временно приостановлено.

Кстати, за 9 февраля в шести жилых домах, где живут 128 человек, в том числе 29 детей, восстановили тепло. Для улучшения ситуации подали центральный водовод на две котельные — «Мостоотряд-44» и «Мехколонна-135». Это разгрузит водовозные и пожарные машины. Также проложили временную наземную линию между двумя другими котельными.

