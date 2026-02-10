Долина переехала в Лефортово: как проходит новая жизнь певицы

«Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций каких-то творческих, имидж. Вот это все уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной. Когда людям хотелось услышать ее позицию, что она все-таки думает не только про деньги, а в большей степени это творческий человек, несущий культуру и искусство, она показала другую сторону. Я считаю, что вот эти шаги сейчас не принесут ожидаемого результата. Да, это инфоповоды и определенное привлечение внимания к артистке, имя которой уже практически невозможно отбелить, потому что люди во всей этой истории увидели именно отношения Ларисы Долиной», — сказал он.