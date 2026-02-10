Долина переехала в Лефортово: как проходит новая жизнь певицы

Певица Лариса Долина сменила прописку. Она выписалась элитной квартиры в Хамовниках, которую Верховный суд признал собственностью покупательницы, Полины Лурье. Без регистрации артистка не осталась. Она прописалась в своей двухкомнатной квартире в Лефортово. Об этой недвижимости артистки aif.ru рассказали эксперты.
Сколько стоит квартира Долиной в Лефортово?
По данным из открытых источников, Долина приобрела «двушку» в кирпичной многоэтажке как инвестиционный актив порядка двадцати лет назад. Сколько стоит такая квартира, aif.ru рассказал эксперт по недвижимости Константин Муравьев.
«В этом районе не так часто покупают недвижимость, но если приобретают, то люди с достатком. При стоимости 380−400 тысяч за квадрат однушка в панельном доме может стоить 15 миллионов. Если речь идет о двухкомнатной квартире в пятиэтажке, то цена может быть в районе 20 миллионов. Это достаточно дорого. Это, конечно. не лакшери, но красивая Москва, хороший, старый район», — сообщил он.
Почти центр и достойное окружение.
Риэлтор Алина Правоторина отметила, что ее клиентам нравится Лефортово из-за его расположения относительно центра столицы.
«Лефортово — это достаточно дорогой район, он приближён к центру. Клиенты с удовольствием выбирают там квартиры», — сказала она.
Константин Муравьев объяснил, чем может быть интересен этот район потенциальным покупателям недвижимости.
«Лефортово, в первую очередь, очень старый район Москвы, расположенный близко к центру. В основном там находятся военные части, учебные заведения, то есть много военных живет. Район не элитный, но пользуется спросом за счет своей локации. Рядом станции метро, на его территории находится старинный Лефортовский парк», — отметил он.
Если бы Долина сдавала свою квартиру в Лефортово, то могла получать годовой доход более миллиона.
«Аренда квартиры обойдется порядка 100 тысяч, в зависимости от того, в каком она состоянии», — сказала Правоторина.
Риэлтор обратила внимание на важный нюанс — отсутствие парковки около дома. «Около таких домов не официальные парковочные места, а просто место, чтобы ставить машину», — уточнила она.
Когда Долина сможет купить новое элитное жилье?
Сейчас Лариса Долина, как она заявила СМИ, снимает жилье, хотя у нее есть дом в Подмосковье и две небольшие квартиры в городе. При этома артистка уточнила, что денег на покупку недвижимости у нее нет. Судя по сообщениям СМИ, заработать на концертах у нее в ближайшее время может не получиться. С начала 2026 году уже три мероприятия отменили, при этом два из них перенесли на осень.
Представитель Долиной, Сергей Пудовкин, заявил, что она собирается полностью изменить имидж, стиль и формат. Продюсер Павел Рудченко скептически оценил эту попытку восстановить репутацию.
«Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций каких-то творческих, имидж. Вот это все уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной. Когда людям хотелось услышать ее позицию, что она все-таки думает не только про деньги, а в большей степени это творческий человек, несущий культуру и искусство, она показала другую сторону. Я считаю, что вот эти шаги сейчас не принесут ожидаемого результата. Да, это инфоповоды и определенное привлечение внимания к артистке, имя которой уже практически невозможно отбелить, потому что люди во всей этой истории увидели именно отношения Ларисы Долиной», — сказал он.
С чего началась скандальная история квартиры Долиной и как появился термин «схема Долиной».
В 2024 году Лариса Долина оказалась в центре скандала. Артистка выступила с публичным заявлением, что стала жертвой мошенников. Она призналась, что, будучи под влиянием преступников, продала квартиру в Хамовническом районе и отдала им деньги.
Позже артистка обратилась в суд, чтобы вернуть недвижимость. Районный суд и вслед за ним две инстанции встали на сторону артистки, присудив спорную квартиру ей, лишь покупательницу Полину Лурье и недвижимости, и денег. Верховный суд поставил точку в этом споре, приняв сторону Лурье. 19 января Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье.
История со скандальной квартирой породила термины «эффект Долиной», «схема Долиной», «бабушкина схема», которые обозначают соответствующую мошенническую схему с жильем. Эксперты отмечают, что эту историю будут изучать в юридических вузах.