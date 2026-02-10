Удар током: Дальнему Востоку расписали сумрачный сценарий

Дальний Восток, и без того испытывающий трудности в энергетике, уже к 2031 году столкнётся с большой проблемой — потребности регионов в электроэнергии, в частности Якутии, Приморского и Хабаровского краев, оцениваются в громадную цифру 700 МВт, что эквивалентно выработке 4,5 млрд кВт.ч в год. Для сравнения, установленная электрическая мощность одной из крупнейших тепловых электростанций в ДФО Приморской ГРЭС сегодня составляет 1 тыс. 467 МВт. Проблему решит строительство Приморской АЭС, суммарная мощность двух блоков которой составит 2 тыс. МВт, но это будет только к 2035 году, сообщает ИА PrimaMedia.