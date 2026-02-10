Удар током: Дальнему Востоку расписали сумрачный сценарий

Дальний Восток, и без того испытывающий трудности в энергетике, уже к 2031 году столкнётся с большой проблемой — потребности регионов в электроэнергии, в частности Якутии, Приморского и Хабаровского краев, оцениваются в громадную цифру 700 МВт, что эквивалентно выработке 4,5 млрд кВт.ч в год. Для сравнения, установленная электрическая мощность одной из крупнейших тепловых электростанций в ДФО Приморской ГРЭС сегодня составляет 1 тыс. 467 МВт. Проблему решит строительство Приморской АЭС, суммарная мощность двух блоков которой составит 2 тыс. МВт, но это будет только к 2035 году, сообщает ИА PrimaMedia.
На совещании в правительстве РФ, которое провел вице-премьер Александр Новак, были рассмотрены предложения по модернизации действующих электростанций: Артемовской ТЭЦ (ведется строительство новой «Артемовской ТЭЦ-2») и ТЭЦ «Восточная» в Приморском крае, Хабаровской ТЭЦ-1 и Комсомольской ТЭЦ-2 в Хабаровском крае, Якутской ГРЭС. Также обсуждалось строительство новых генерирующих объектов в Якутии высоковольтной линии электропередачи 500 кВ Хабаровская — Комсомольская.
На совещании Александр Новак поручил проработать вопрос строительства на Дальнем Востоке систем накопления электроэнергии в связке с объектами возобновляемой энергетики.
Проект схемы и программы развития электроэнергетики (СиПР) до 2031 года, разработанный «Системным оператором» определил Дальний Восток как энергодефицитный макрорегион. По итогам 2025 года рост энергопотребления на востоке составил 4,8% при общем снижении по стране на 1,1%.
С начала 2025 года Дальний Восток был включен в состав второй ценовой зоны энергорынка (ранее включала только Сибирь). После этого началась поэтапная либерализация цен ГЭС с выходом на полностью рыночные условия в 2030 году.