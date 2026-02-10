В Иркутске сотрудница аэропорта отобрала у матери питание для младенца

В Иркутске организовали проверку из-за того, что у пассажирки в аэропорту отобрали детское питание при досмотре на рейс. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Как написали в соцсетях, в аэропорту у одной из пассажирок накануне сотрудница аэропорта отобрала все питание для годовалого ребенка. Даже бутылку, которую он пил в момент контроля, заставила вылить. На просьбы оставить хотя бы 100 мл (бутылка была 330 мл), сказала, что тара должна быть 100 мл.
Кроме того, у пассажирки забрали воду из поильника, молочную смесь, кисломолочные продукты в упаковках по 200 мл и детские пюре в банках. У женщины осталась лишь пустая посуда, а перелет длился 6,5 часов. Матери пришлось пытаться кормить ребенка обычной едой, которую дают в самолете.
Транспортная прокуратура организовала проверку в сфере соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске возбудили уголовные дела из-за международных посылок.