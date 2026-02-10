Контролировать вывоз снега при помощи ИИ решили в Петропавловске

В Петропавловске установлены три полигона для вывоза снега, оснащенные умными видеокамерами, объединенными в одну систему. Около 200 единиц техники оснащены GPS-навигаторами для отслеживания маршрута и объема вывезенного снега. Эта инновационная система направлена на предотвращение коррупции.
Автор проекта Данияр Меделбеков рассказал, что искусственный интеллект обучается распознавать каждую машину, включая ее уникальные особенности. Это позволяет определять не только номер, но и саму машину, что затрудняет попытки обмана.
Для подключения интернета к каждому полигону требуются значительные средства, однако стоимость одной камеры составляет 600 тысяч тенге, а на каждом полигоне их по две.
Искусственный интеллект уже подсчитал, что из города вывезено около 300 тысяч кубометров снега, что свидетельствует о прозрачности работ и экономии бюджетных средств, по мнению чиновников.
Аким Петропавловска Серик Мухамедиев отметил, что риск коррупции на местах является серьезной проблемой, и применение искусственного интеллекта по мусорным контейнерам и по городу в целом поможет снизить преступность и нарушения ПДД.
Глава города добавил, что протяженность улично-дорожной сети Петропавловска превышает 366 км, и на ее содержание и вывоз снега из бюджета выделено 1,3 млрд тенге в зимний период.