В Астане готовятся к экологическому саммиту

В рамках создание Международной водной организации и подготовки к саммиту, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с Постоянным координатором ООН в Казахстане Саранго Раднарагча. Стороны договорились проработать вопросы организации мероприятий, касающихся водных ресурсов, и выработки совместных предложений.