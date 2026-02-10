Работодателям грозят штрафы до 50 тыс. рублей за невыплату премий сотрудникам

Эксперт пояснила, что премии относятся к выплатам в рамках трудовых отношений, если они закреплены в коллективных договорах или локальных актах. Нарушение сроков или неполная выплата таких сумм образует состав административного правонарушения. Ответственность зависит от статуса работодателя и может выражаться как в предупреждении, так и в денежном штрафе.
«Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — рассказала Шестерякова.
По её словам, системы премирования формируются работодателем заранее и должны содержать чёткие условия, размеры и порядок выплат. Эти параметры устанавливаются с учётом качества и эффективности работы персонала. Специалист отметила, что дисциплинарное взыскание может стать основанием для снижения премии, однако такое решение не должно приводить к сокращению месячной заработной платы более чем на 20%.
В заключение эксперт подчеркнула, что соблюдение правил начисления и выплаты премий снижает риски трудовых споров и проверок со стороны контролирующих органов.
Ранее сообщалось, что работодатели вправе не оплачивать время, которое сотрудник не отработал из-за опозданий и длительных перерывов. Трудовой кодекс предусматривает официальные перерывы продолжительностью от 30 минут до двух часов — их условия закрепляются во внутренних правилах или трудовом договоре. При этом перекуры работодатель предоставлять не обязан и может вовсе запретить курение либо строго регламентировать место и время.
