Sohu: мышь из Китая прославилась после обеда в ресторане рядом с гостями

В китайском городе Лоян (провинция Хэнань) разгорается скандал: жители обсуждают появление мыши на столе в одном из популярных ресторанов, материал китайского издания Sohu перевёл aif.ru.
О грызуне 8 февраля этого года рассказал один из пользователей Сети. Он опубликовал кадры, на которых запечатлено, как серая мышка сидит на одном из столов в ресторане, находящемся рядом с торговым центром в районе Лолун.
Мышь устроилась в железном котелке, нюхала остатки еды, а в это же время за соседним столом по-прежнему обедали посетители.
Китайские журналисты связались с автором видео, он уточнил, что запечатлел мышь ещё в марте 2025 года.
«По его словам, он может указать конкретный стол, на котором всё происходило. Когда мы попытались связаться с рестораном, один из сотрудников грубо ответил: “А вас это вообще касается?”, после чего прервал звонок», — говорится в публикации.
Ещё один сотрудник ресторана рассказал, что ничего не знает о случившемся. Уже в этот же день журналисты из КНР заметили, что страница заведения в соцсетях была удалена.
Также выяснилось, что автором видео является экс-работник ресторана, у которого был конфликт с владельцем. При этом журналисты и местные власти считают, что ролик и сама мышь — настоящие.
Накануне представитель Управления по надзору за рынком региона Лолун заявил, что в связи с появлением в заведении грызунов следует немедленно закрыть ресторан и провести проверку. По его словам, открыться ресторан сможет только после полной санобработки. В настоящее время ресторан закрыт, а его владельцев оштрафовали.
