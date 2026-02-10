Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В реке Иртыш вблизи Омска вновь обнаружили высокое загрязнение ртутью

Источник загрязнения Иртыша в Омской области до сих пор не установлен.

Источник: Пресс-служба Омского гидрометцентра

Высокое загрязнение ртутью с превышением ПДК зафиксировано в реке Иртыш ниже по течению от Омска. Данные на начало февраля 2026 года публикует Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Показатель превышает допустимую норму от трех до пяти раз.

0,048 мкг/л ртути было выявлено в 3 км у правого берега ниже по течению от поселка Береговой. Это второй с начала года случай. Почти такая же концентрация ртути была зафиксирована в этом же месте 29 января.

При этом загрязнение Иртыша ртутью в Омской области регистрировалось неоднократно. В 2024 году было пять таких случаев, в 2025 году — четыре. Источник загрязнения до сих пор не установлен.

Ранее мы писали, что Специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии в декабре выявили опасные загрязнения в водоемах Омской области. 44 пробы воды взяли в 12 водных объектах региона. Многие из найденных веществ опасны для здоровья человека, если попадают в организм с водой или через пищевую цепочку.