В реке Иртыш вблизи Омска вновь обнаружили высокое загрязнение ртутью

Высокое загрязнение ртутью с превышением ПДК зафиксировано в реке Иртыш ниже по течению от Омска. Данные на начало февраля 2026 года публикует Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Показатель превышает допустимую норму от трех до пяти раз.
0,048 мкг/л ртути было выявлено в 3 км у правого берега ниже по течению от поселка Береговой. Это второй с начала года случай. Почти такая же концентрация ртути была зафиксирована в этом же месте 29 января.
При этом загрязнение Иртыша ртутью в Омской области регистрировалось неоднократно. В 2024 году было пять таких случаев, в 2025 году — четыре. Источник загрязнения до сих пор не установлен.
Ранее мы писали, что Специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии в декабре выявили опасные загрязнения в водоемах Омской области. 44 пробы воды взяли в 12 водных объектах региона. Многие из найденных веществ опасны для здоровья человека, если попадают в организм с водой или через пищевую цепочку.