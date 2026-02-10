Почти 44 тыс. девятиклассников Южного Урала пройдут обязательное собеседование

«Основной срок в этом учебном году — 11 февраля. На участие в собеседовании зарегистрировано более 43,8 тыс. девятиклассников региона», — говорится в комментарии.
Напомним, с 2019 года итоговое собеседование является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9) и направлено на проверку навыков устной речи.
Участникам предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание, участие в диалоге с экзаменатором-собеседником.
Продолжительность собеседования составляет примерно 15−16 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура может быть увеличена на 30 минут.
Собеседование проводится в школе — по месту обучения участников. Во время ответа участника ведется аудиозапись, эксперты оценивают работу в соответствии с критериями.
«Для девятиклассников, получивших незачет, не явившихся на собеседование или не завершивших собеседование по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные дни — 11 марта и 20 апреля 2026 года», — уточнили в ЧИРО.