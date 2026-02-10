Ричмонд
Почти 44 тыс. девятиклассников Южного Урала пройдут обязательное собеседование

Почти 44 тыс. девятиклассников Южного Урала в среду пройдут итоговое собеседование по русскому языку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

«Основной срок в этом учебном году — 11 февраля. На участие в собеседовании зарегистрировано более 43,8 тыс. девятиклассников региона», — говорится в комментарии.

Напомним, с 2019 года итоговое собеседование является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА-9) и направлено на проверку навыков устной речи.

Участникам предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, подробный пересказ текста с включением приведенного высказывания, монологическое высказывание, участие в диалоге с экзаменатором-собеседником.

Продолжительность собеседования составляет примерно 15−16 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура может быть увеличена на 30 минут.

Собеседование проводится в школе — по месту обучения участников. Во время ответа участника ведется аудиозапись, эксперты оценивают работу в соответствии с критериями.

«Для девятиклассников, получивших незачет, не явившихся на собеседование или не завершивших собеседование по уважительным причинам, предусмотрены дополнительные дни — 11 марта и 20 апреля 2026 года», — уточнили в ЧИРО.