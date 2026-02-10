Мошенники стали звонить от имени банка и требовать деньги за долги родственников

Мошенники стали использовать новую схему, притворяясь сотрудниками банков и вымогая деньги у россиян под предлогом помощи их родственникам с долгами.
Так, преступники звонят потенциальным жертвам, заявляют, что у их близких (сына, дочери, внука) есть задолженность, и просят помочь ее погасить. При этом они используют настоящие персональные данные и информацию о семейных связях жертвы, что создает видимость достоверности.
Если человек отказывается, злоумышленники начинают психологически давить, манипулируя чувством долга («родственники должны помогать»), и уговаривают перевести деньги по отправленной ссылке. В случае дальнейшего отказа они переходят к угрозам: пугают передачей дела «в следующую инстанцию» и судебными разбирательствами. Эксперты призывают не поддаваться на провокации и никогда не переводить деньги незнакомцам, а также немедленно проверять информацию напрямую у родственников и в официальных службах банка, передает РИА Новости.
Также стало известно, что в феврале мошенники стали предлагать россиянам проверить якобы доплаты к ежемесячным выплатам. Основной целевой аудиторией такой схемы являются пенсионеры, а также люди, получающие социальные выплаты и пособия.