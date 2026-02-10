ТАСС: Число уволенных с госслужбы за коррупцию в РФ в 2025 году выросло на 18%

В связи с активизацией в прошлом году антикоррупционных мер в России число уволенных за коррупцию с госслужбы выросло на 18 процентов и составило в общей сложности 953 человека. В 2024 году это число было равно 808 уволенным. Такие данные после собственных подсчетов опубликовало ТАСС.