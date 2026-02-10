ТАСС: Число уволенных с госслужбы за коррупцию в РФ в 2025 году выросло на 18%

В связи с активизацией в прошлом году антикоррупционных мер в России число уволенных за коррупцию с госслужбы выросло на 18 процентов и составило в общей сложности 953 человека. В 2024 году это число было равно 808 уволенным. Такие данные после собственных подсчетов опубликовало ТАСС.
Отмечается, что число уволенных из-за нарушения ФЗ «О противодействии коррупции» выросло на 7,6 процента — с 581 до 625. Также увеличилось количество уволенных из структур МВД. Если в 2024 году таких было около 150 человек, то уже в прошлом году составило около 200.
При этом чаще других своих должностей лишались муниципальные, районные и поселковые чиновники. В этих случаях в качестве причины называлась утрата доверия. В 2024 году произошло примерно 145 подобных случаев, в 2025-м — уже 215.
В МВД отметили, что ущерб от коррупционных преступлений в РФ в 2025 году достиг 16 млрд рублей. По итогам минувшего года подразделения экономической безопасности выявили более 20 тысяч коррупционных преступлений.
Генпрокуратура России зафиксировала рост коррупционных преступлений в первом квартале 2025 года. По данным ведомства, количество таких случаев увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.