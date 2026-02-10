В Омске за 120 млн выставили на продажу склад

Помещение площадью 2400 кв. метров расположено на улице 5-я Кордная. Как утверждается в объявлении, там есть все необходимое оборудование, которое также готовы продать. Здание готово к эксплуатации, там есть все центральные коммуникации, мощность электросети составляет 150 кВТ. В здании офисная отделка и установлены системы охраны и пожаротушения. Есть раздевалки и кухня для работников.