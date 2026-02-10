Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за 120 млн выставили на продажу склад

Объект находится в Октябрьском округе.

Источник: Комсомольская правда

В Омске за 120 млн выставили на продажу производственное помещение, которое подходит для склада и размещения производства. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

Помещение площадью 2400 кв. метров расположено на улице 5-я Кордная. Как утверждается в объявлении, там есть все необходимое оборудование, которое также готовы продать. Здание готово к эксплуатации, там есть все центральные коммуникации, мощность электросети составляет 150 кВТ. В здании офисная отделка и установлены системы охраны и пожаротушения. Есть раздевалки и кухня для работников.

Причина продажи бизнеса не сообщается.