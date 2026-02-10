Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка «Такие разные моллюски» откроется в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал — В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского 12 февраля в 14:00 начнет работу выставка «Такие разные моллюски».

Источник: НИА Байкал

На ней будут представлены раковины, ростры, фотографии моллюсков ныне живущих и ископаемых из трех основных классов: головоногие, двустворчатые, брюхоногие. Посетители увидят предметы из естественно-научных фондов Иркутского областного краеведческого музея, из собрания Государственного минералогического музея имени Сидорова Иркутского научно-исследовательского технического университета и частных коллекций.

Выставка посвящена изучению уникальных особенностей этих живых существ, представленных в океанах, реках, озерах и на суше. Посетители смогут познакомиться с богатством мира моллюсков, увидеть разнообразие видов, проследить эволюционные пути развития и оценить экологическое значение этих животных в природе, сообщает пресс-служба музея.

Среди наиболее интересных экспонатов — раковина аммонита диаметром 32 см. Аммониты — вымершие морские головоногие моллюски, существовавшие примерно с девонского периода (около 400 миллионов лет назад) до конца мелового периода (примерно 66 миллионов лет назад). Они известны своими красивыми спирально закрученными раковинами, часто украшенными узорами и ребрами.

Также на выставке можно увидеть раковину головоногого моллюска из рода наутилус. Это реликтовые животные, единственные современные представители древней группы головоногих моллюсков, существующих уже сотни миллионов лет.

Еще один экспонат выставки — раковина рога тритона. Рог тритона, или харония тритонис — это крупный морской брюхоногий моллюск, достигающий длины до 60 см. Его массивная, прочная и красивая раковина издавна использовалась человеком в качестве сигнального инструмента и украшений.

Эти и другие интересные экспонаты будут представлены на выставке до 31 августа.

6+