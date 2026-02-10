Выставка «Такие разные моллюски» откроется в Иркутске

На ней будут представлены раковины, ростры, фотографии моллюсков ныне живущих и ископаемых из трех основных классов: головоногие, двустворчатые, брюхоногие. Посетители увидят предметы из естественно-научных фондов Иркутского областного краеведческого музея, из собрания Государственного минералогического музея имени Сидорова Иркутского научно-исследовательского технического университета и частных коллекций.
Выставка посвящена изучению уникальных особенностей этих живых существ, представленных в океанах, реках, озерах и на суше. Посетители смогут познакомиться с богатством мира моллюсков, увидеть разнообразие видов, проследить эволюционные пути развития и оценить экологическое значение этих животных в природе, сообщает пресс-служба музея.
Среди наиболее интересных экспонатов — раковина аммонита диаметром 32 см. Аммониты — вымершие морские головоногие моллюски, существовавшие примерно с девонского периода (около 400 миллионов лет назад) до конца мелового периода (примерно 66 миллионов лет назад). Они известны своими красивыми спирально закрученными раковинами, часто украшенными узорами и ребрами.
Также на выставке можно увидеть раковину головоногого моллюска из рода наутилус. Это реликтовые животные, единственные современные представители древней группы головоногих моллюсков, существующих уже сотни миллионов лет.
Еще один экспонат выставки — раковина рога тритона. Рог тритона, или харония тритонис — это крупный морской брюхоногий моллюск, достигающий длины до 60 см. Его массивная, прочная и красивая раковина издавна использовалась человеком в качестве сигнального инструмента и украшений.
Эти и другие интересные экспонаты будут представлены на выставке до 31 августа.
6+