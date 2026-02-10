Выставка «Такие разные моллюски» откроется в Иркутске

Среди наиболее интересных экспонатов — раковина аммонита диаметром 32 см. Аммониты — вымершие морские головоногие моллюски, существовавшие примерно с девонского периода (около 400 миллионов лет назад) до конца мелового периода (примерно 66 миллионов лет назад). Они известны своими красивыми спирально закрученными раковинами, часто украшенными узорами и ребрами.