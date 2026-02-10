Пять человек погибли при крушении санитарного вертолета на юго-востоке Ливии

Ранее в американском штате Флорида легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на загруженную автомобилями городскую дорогу из-за технических проблем. В результате аварии пострадали несколько человек. Инцидент произошел в городе Гейнсвилле. Двое водителей получили ранения и были госпитализированы. Кроме того, травмы получили еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна.