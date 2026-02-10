Пять человек погибли при крушении санитарного вертолета на юго-востоке Ливии

В результате крушения медицинского вертолета на юго-востоке Ливии погибли пять человек. Об этом во вторник, 10 февраля, сообщила газета Al Wasat со ссылкой на местные источники.
По данным издания, катастрофа произошла недалеко от города Куфра, в районе базы Аль-Сарра. Вертолет разбился во время возвращения с задания по медицинской эвакуации, которое было связано с дорожно-транспортным происшествием на территории военной базы.
Среди погибших, согласно источникам, — двое сотрудников военной службы, медбрат и два члена экипажа. Предварительной причиной крушения называют техническую неисправность или неблагоприятные погодные условия. Расследованием инцидента занимаются местные власти, ожидается их официальное заявление, говорится в сообщении.
