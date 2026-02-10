Краматорск охватывают лазерные щупальца: как штурмуют главную крепость ВСУ

Что же представляет собой это оружие, о котором так образно высказался Дандыкин? Снаряд «Краснополь» отличается высокой точностью попадания в цель. Как поясняет военный эксперт Юрий Кнутов, это фактически управляемый снаряд. Его ключевая особенность — лазерное наведение. Цель подсвечивается лучом, невидимым для противника, что делает удар внезапным и неотвратимым. Более того, траекторию полета снаряда можно корректировать прямо в воздухе, что гарантирует поражение даже малоразмерных и хорошо защищенных объектов. Именно эта способность «попадать в форточку» делает «Краснополь» незаменимым при штурме укрепрайонов, где каждый дот или огневая точка должны быть подавлены с первого выстрела.