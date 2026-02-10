Российские военные приблизились к Краматорску и Славянску, ведутся приготовления к штурму главных фортеций Зеленского. О деталях операции по освобождению этих городов aif.ru рассказали эксперты.
Поле битвы меняется: как дроны и артиллерия создают новую реальность.
На краматорском направлении российские войска успешно продвигаются вперед за счет новой тактики ведения боевых действий. После взятия под контроль села Новомарково кольцо вокруг ключевого узла обороны противника — Константиновки — неумолимо сжимается. Эксперты отмечают значительную роль в успешном продвижении высокотехнологичной связки беспилотников и артиллерии. Эта комбинация способна переломить ситуацию на поле боя.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru подчеркивает: «Беспилотники в связке с артиллерией играют большую роль. Дроны-разведчики передают координаты целей для ударов артиллерии». Эта отлаженная система позволяет выявлять и уничтожать укрепления противника с минимальным риском для личного состава. Технологии не стоят на месте. Эксперт указывает на качественный рывок: «Сейчас гораздо чаще стали использовать модернизированные снаряды “Краснополь”, которые точно стреляют в форточку».
Чем уникален снаряд «Краснополь».
Что же представляет собой это оружие, о котором так образно высказался Дандыкин? Снаряд «Краснополь» отличается высокой точностью попадания в цель. Как поясняет военный эксперт Юрий Кнутов, это фактически управляемый снаряд. Его ключевая особенность — лазерное наведение. Цель подсвечивается лучом, невидимым для противника, что делает удар внезапным и неотвратимым. Более того, траекторию полета снаряда можно корректировать прямо в воздухе, что гарантирует поражение даже малоразмерных и хорошо защищенных объектов. Именно эта способность «попадать в форточку» делает «Краснополь» незаменимым при штурме укрепрайонов, где каждый дот или огневая точка должны быть подавлены с первого выстрела.
Новое поколение беспилотников: тяжелые дроны на оптоволокне.
Российская армия делает ставку не только на умные снаряды, но и на развитие собственного парка беспилотников. Василий Дандыкин отмечает появление новых серьезных игроков на поле боя: «Появляются уже достаточно большие, тяжелые дроны, на оптоволокне, которые несут в несколько раз больше взрывчатых веществ и летят дальше».
Использование оптоволокна вместо радиоканала делает такой дрон практически неуязвимым для средств радиоэлектронной борьбы противника. Это качественное превосходство, которое меняет баланс сил.
«Если раньше наш противник в сфере беспилотников имел преимущество, то сейчас он уже нас уступает», — констатирует эксперт.
Удар по тайным цитаделям: почему советские заводы стали проблемой.
Пока одни подразделения сжимают кольцо окружения, другие методично готовят плацдарм для будущего штурма двух главных городов-крепостей — Славянска и Краматорска. Военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин в интервью aif.ru раскрывает детали этой подготовки. Ключевыми целями стали промышленные гиганты советской постройки, которые противник превратил в укрытия для своего арсенала и личного состава.
«Удары наносят с помощью беспилотных систем и авиации по дислокации противника в этих населенных пунктах, прежде всего речь идет о Краматорске. Бьют по скоплению техники, складам вооружения, которые находятся на промышленных предприятиях еще советской постройки», — объясняет Гагин.
Эти объекты — особая головная боль для наступающих.
«Эти объекты усложняют операцию по освобождению, потому что любой советский завод строился по соответствующим стандартам. На таких предприятиях есть бомбоубежище, подземные коммуникации, из-за чего их достаточно тяжело штурмовать», — отметил собеседник издания.
Именно поэтому авиация и дроны работают на опережение, уничтожая запасы и живую силу врага еще до ввода штурмовых групп.
«Щупаем» оборону, проводим разведку, бьем по целям.
Сами города Славянск и Краматорск, по словам Яна Гагина, были превращены в цитадели задолго до начала СВО. Сейчас они стали пунктом сбора для отступающих с других направлений подразделений ВСУ.
«Именно туда отступают боевики ВСУ с других направлений, из Константиновки и других населенных пунктов, которые мы берем под контроль», — отмечает эксперт.
Однако это накопление сил происходит под непрекращающимися ударами.
Что же сейчас происходит на подступах к этим городам? Гагин использует очень точную аналогию: «Мы действительно уже находимся рядом. Сейчас мы, так сказать, “щупаем” противника на этом направлении». Это активная разведка, выявление слабых мест в обороне и их методичное «размягчение».
«Сначала проводится разведка, затем наносятся удары дронами, ракетами по складам, скоплению боевиков. И только потом уже можно идти туда пехотой либо бронегруппами». Такой подход помогает нанести максимальный урон противнику и сберечь жизни российских солдат.
Штурм последней крепости: что ждет Краматорск и Славянск.
Ситуация развивается динамично. По последним данным, российские подразделения уже ведут бои в окрестностях этих городов. Украинская сторона сообщает об угрозе потери села Приволье на славянском направлении и расширении «серой зоны». Это прямое следствие той самой тактики «прощупывания» и планомерного выдавливания противника с позиций.
Офицер Дандыкин и эксперт Гагин сходятся во мнении: освобождение Краматорска и Славянска — вопрос времени и тщательной подготовки. Наступление будет решительным, но не безрассудным. Умные снаряды «Краснополь», наводимые невидимым лазерным лучом, тяжелые дроны на оптоволокне и точечные удары по подземным складам в промышленных зонах — вот инструменты, которые создают условия для финального штурма. Города-крепости постепенно теряют свой арсенал и превращаются из неприступных цитаделей в изолированные очаги сопротивления, окруженные со всех сторон.