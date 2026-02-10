КНР предупредила о приводнении ракеты в Южно-Китайском море

Китайская Народная Республика приводнит свою ракету в Южно-Китайском море, заявили в управлении КНР по обеспечению безопасности на море.
Учения намечены на 10−12 февраля.
«С 10 февраля 2026 года по 12 февраля в районе, ограниченном следующими четырьмя точками, будет проведена деятельность по возвращению ракеты на море», — говорится в сообщении, кроме того, в нём указаны координаты (вход запрещён).
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Посольство Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах заявило, что Тайвань может превратиться в «пороховую бочку» из-за американского оружия на острове.
Ранее сообщалось, что КНР показала кадры военных учений Народно-освободительной армии вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатываются удары по маневрирующим наземным целям с применением авиации и беспилотников.