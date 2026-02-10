Ричмонд
КНР предупредила о приводнении ракеты в Южно-Китайском море

Китай предупредил о приводнении ракеты в Южно-Китайском море, известны координаты места, в КНР подчеркнули, что появляться там запрещено.

Источник: Аргументы и факты

Китайская Народная Республика приводнит свою ракету в Южно-Китайском море, заявили в управлении КНР по обеспечению безопасности на море.

Учения намечены на 10−12 февраля.

«С 10 февраля 2026 года по 12 февраля в районе, ограниченном следующими четырьмя точками, будет проведена деятельность по возвращению ракеты на море», — говорится в сообщении, кроме того, в нём указаны координаты (вход запрещён).

Другие подробности в настоящее время не приводятся.

Напомним, в январе стало известно, что китайские военные в ходе учений отработали сценарий так называемого «обезглавливания» Тайваня. По данным журналистов, был имитирован удар по высшему руководству Тайваня. Сценарий был схож с недавней операцией Соединённых Штатов в Венесуэле.

Посольство Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах заявило, что Тайвань может превратиться в «пороховую бочку» из-за американского оружия на острове.

Ранее сообщалось, что КНР показала кадры военных учений Народно-освободительной армии вокруг Тайваня, в ходе которых отрабатываются удары по маневрирующим наземным целям с применением авиации и беспилотников.

