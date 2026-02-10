Работодателям в РФ пригрозили штрафами за задержку премий сотрудникам

Она пояснила, что задержка или неполная выплата заработной платы и других обязательных выплат, предусмотренных трудовым договором, рассматривается как нарушение закона. В таких случаях должностным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В отдельных ситуациях может быть ограничено вынесением предупреждения.