Работодателям в РФ пригрозили штрафами за задержку премий сотрудникам

Работодатели, которые не выплачивают сотрудникам премии в установленный срок, могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы на сумму до 50 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина Ирина Шестерякова.
Она пояснила, что задержка или неполная выплата заработной платы и других обязательных выплат, предусмотренных трудовым договором, рассматривается как нарушение закона. В таких случаях должностным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. В отдельных ситуациях может быть ограничено вынесением предупреждения.
По словам Шестеряковой, порядок выплаты премий, доплат и надбавок должен быть зафиксирован в коллективных договорах, соглашениях или локальных нормативных актах работодателя. В этих документах необходимо четко указывать виды премий, их размеры и условия начисления, исходя из качества и эффективности работы сотрудников.
Эксперт также отметила, что дисциплинарное взыскание может повлиять на размер премии. Однако даже в этом случае работодатель не вправе снижать общую сумму месячной заработной платы более чем на 20%.
Читайте также: Тигр разорвал фермера и откусил ему пенис во время похода по нужде.