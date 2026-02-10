Три котельные запустили в Бодайбо после коммунальной аварии

IrkutskMedia, 10 февраля. В Бодайбо днём 9 февраля после аварии на водоводе были запущены три котельные и возобновлена подача тепла в шесть многоквартирных домов, чтобы стабилизировать ситуацию с теплоснабжением и снизить нагрузку на аварийные службы после перемерзания сетей, сообщает пресс-служба облправительства.
Тепло получили дома № 52, 56, 58, 68 и 70 на улице Лыткинской, а также дом № 8А на улице Садовой. В этих зданиях проживают 128 человек, включая 29 детей. Информацию озвучил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы региона Игоря Кобзева.
С учётом ранее подключённых объектов, теплоснабжение восстановлено уже в 18 домах, где проживают 265 человек, в том числе 50 детей. Параллельно продолжаются работы по отогреву и восстановлению магистральных теплотрасс.
«Важно, что удалось запустить магистральные линии теплотрассы от водоводов до переулка Лисий. Сейчас идет отогрев трассы. Появилась возможность подключать тепло к ИЖС. Также “пробиваем” трассу от переулка Лисий до здания полиции. Масштабная работа идет и на других участках. Жители это видят. Благодарен им за терпение и понимание», — сказал Игорь Кобзев.
«Был очень продуктивный день. Подали воду в магистральные водоводы, что позволило запитать две котельные: “Мостоотряд-44” и “Мехколонна-135”, а ранее — котельную “БМК”. Это снизило нагрузку на парк водовозных и пожарных машин. У нас уже нет аврального режима. Частично построен новый водовод и он вышел на своё рабочее давление», — сказал мэр Бодайбо Евгений Юмашев.
В приоритетных планах на 10 февраля — подключение ещё семи домов на улицах Лыткинская и Разведчиков. Для усиления электросетей в город направлены две трансформаторные подстанции из Мамско-Чуйского района, продолжается наращивание аварийных бригад из других территорий Приангарья.
На заседании КЧС также подчеркнули, что наряду с техническими работами усилены адресная помощь жителям и прямое взаимодействие с населением.
Напомним, ЖКХ-авария в Бодайбо выявила системные проблемы в развитии моногородов. Депутат Госдумы РФ Мария Василькова отметила, что критический износ инфраструктуры города формировался годами.