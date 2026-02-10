В Приморском океанариуме появилось второе поколение гигантских кузнечиков

Гигантские кузнечики обитают преимущественно в тропических лесах островов Новая Гвинея, архипелага Ару, а также на севере полуострова Кейп-Йорк в Австралии. Листовидная форма тела и ярко-зеленая окраска помогают этим кузнечикам маскироваться в кронах деревьев. Движения этих насекомых медлительны, что дополнительно способствует маскировке среди листвы. Их ноги покрыты мелкими шипами, на голенях передних ног есть слуховой орган, способный улавливать звуки средних частот и ультразвук. Биологи полагают, что гигантский размер — один из способов мимикрировать под широкие листья тропических растений. Кузнечики ведут скрытный образ жизни, самки спускаются на землю только ночью для того, чтобы отложить яйца. Самцы более активные и иногда прыгают с дерева на дерево. Эти кузнечики не стрекочут, чтобы привлечь самку. Они издают только громкий шуршащий звук, отпугивающий врагов.