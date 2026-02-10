Названа причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

За время карьеры Кэтрин О’Хара успела сняться более чем в сотне фильмов и сериалов. Ее последним проектом стал сериал «Студия». За эту роль актриса была выдвинута на премию «Эмми». Однако многие ее знают как маму Кевина из «Один дома».