Названа причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

В конце января на 72-м году жизни скончалась актриса из комедии «Один дома» Кэтрин О’Хара. Она страдала от лёгочной эмболии. Болезнь стала последствием рака. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Актриса скончалась в доме в Калифорнии. Онколог лечил ее с марта 2025 года. Однако болезнь взяла свое.
«Причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала лёгочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в лёгких. Провоцирующей причиной причиной смерти был рак прямой кишки», — говорится в статье.
За время карьеры Кэтрин О’Хара успела сняться более чем в сотне фильмов и сериалов. Ее последним проектом стал сериал «Студия». За эту роль актриса была выдвинута на премию «Эмми». Однако многие ее знают как маму Кевина из «Один дома».