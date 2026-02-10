Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары

AP назвало причиной смерти актрисы Кэтрин О’Хары лёгочную эмболию из-за рака.

Источник: Комсомольская правда

В конце января на 72-м году жизни скончалась актриса из комедии «Один дома» Кэтрин О’Хара. Она страдала от лёгочной эмболии. Болезнь стала последствием рака. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Актриса скончалась в доме в Калифорнии. Онколог лечил ее с марта 2025 года. Однако болезнь взяла свое.

«Причиной смерти актрисы 30 января в возрасте 71 года стала лёгочная эмболия, которая случается, когда тромб блокирует артерию в лёгких. Провоцирующей причиной причиной смерти был рак прямой кишки», — говорится в статье.

За время карьеры Кэтрин О’Хара успела сняться более чем в сотне фильмов и сериалов. Ее последним проектом стал сериал «Студия». За эту роль актриса была выдвинута на премию «Эмми». Однако многие ее знают как маму Кевина из «Один дома».