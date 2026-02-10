Узбекские учёные разработали полностью биоразлагаемую альтернативу пластиковым пакетам

В поисках устойчивого решения этой угрозы узбекские учёные предложили новую разработку — экологически чистые и полностью биоразлагаемые плёнки на основе водорастворимых полисахаридов местных растений.
По внешнему виду и механическим свойствам такие биоплёнки практически не отличаются от привычных полиэтиленовых. Однако ключевое различие заключается в их безопасности: материалы легко разлагаются в почве и воде, не нанося вреда окружающей среде и не накапливаясь в экосистемах.
Особую ценность разработка представляет с точки зрения практического применения. Биоплёнки рассматриваются как перспективный материал для пищевой и фармацевтической промышленности, где требования к экологичности и безопасности продукции особенно высоки. Их использование может существенно сократить объёмы пластиковых отходов и снизить нагрузку на природу.
В Академия наук Узбекистана подчёркивают, что данная разработка является важным научным и практическим шагом в борьбе с последствиями пластикового загрязнения. Использование местного растительного сырья, а также безопасность для окружающей среды и здоровья человека делают эту технологию особенно актуальной и значимой для страны.
Учёные отмечают, что подобные решения способны не только улучшить экологическую ситуацию, но и заложить основу для развития «зелёных» технологий и устойчивой промышленности в Узбекистане.