Узбекские учёные разработали полностью биоразлагаемую альтернативу пластиковым пакетам

По внешнему виду и механическим свойствам такие биоплёнки практически не отличаются от привычных полиэтиленовых. Однако ключевое различие заключается в их безопасности: материалы легко разлагаются в почве и воде, не нанося вреда окружающей среде и не накапливаясь в экосистемах.