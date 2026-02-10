Опасные школы, хаос на дорогах и заправки без газа: новости Узбекистана на 10 февраля

Судя по всему, ничего хорошего, связанного с газовыми заправками, в нашей стране в ближайшее время ждать не стоит и это уже даже не скрывается. Не зря Министерство энергетики Узбекистана уже второй год говорит о том, что новые многоэтажные дома перестанут подключать к газоснабжению, а приоритет будет отдан электричеству и для отопления, и для приготовления пищи. Фактически это прямое признание: газа в стране не хватает. А нестабильный режим работы газовых заправок зимой лишь регулярно подтверждает эту реальность.