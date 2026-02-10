Опасные школы, хаос на дорогах и заправки без газа: новости Узбекистана на 10 февраля

Молодёжный театр возвращается — не в своё здание, но зато со зрителями. В Алмалыке обсуждают трагическую историю со школьницей, где вопросов пока больше, чем ответов. Синоптики обещают дожди и туман — в общем, идеальный фон для всего остального. На дорогах Ташкента — привычный цирк: красный свет, «аварийка» и полная свобода фантазии.
В общем, обычный вторник. Пейте кофе покрепче и держитесь.
Молодёжный театр Узбекистана объявил о возвращении.
Недавно мы сообщали о возвращении Государственного академического русского драматического театра Узбекистана после почти двух лет ремонта. Теперь появилась ещё одна хорошая новость для зрителей, которые давно ждут новостей от театральной сцены.
Сообщения о гибели школьницы в Алмалыке: история, которая требует проверки и ответов.
В социальных сетях начали распространяться тревожные сообщения о том, что в одной из школ Алмалыка после так называемых «воспитательных бесед» погибла школьница. Информацию также прокомментировали в проекте против насилия Nemolchi.uz, куда обратился один из родителей учеников этой школы.
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю, и он вряд ли порадует любителей сухой и солнечной погоды. В стране ожидается неустойчивая и дождливая погода, а в отдельных регионах — даже снег.
На фоне недавнего обрушения аттракциона в Индии Комитет промышленной, радиационной и ядерной безопасности Узбекистана призвал граждан активнее сообщать о случаях, если они сталкиваются с технически неисправными или вызывающими сомнение аттракционами, установленными и эксплуатируемыми в парках культуры и отдыха, а также в развлекательных зонах на территории нашей страны.
Только на днях мы писали о том, как власти после жалоб части пользователей обратили внимание на нестандартную рекламу нижнего белья и составили протокол на один из магазинов одежды. Казалось бы, тема закрыта. Но нет, у блюстителей морали появился новый повод для беспокойства.
В Комитет по конкуренции продолжают массово поступать жалобы от граждан, купивших жильё в новостройках. Только за прошлый год ведомство получило более 1 700 обращений, связанных с покупкой квартир в многоэтажных домах.
В социальных сетях распространилось видео из Ташкента, которое наглядно демонстрирует весь тот хаос, в который постепенно превращается дорожное движение в столице.
В Узбекистане предпринимателям советуют не строить газовые заправки.
Судя по всему, ничего хорошего, связанного с газовыми заправками, в нашей стране в ближайшее время ждать не стоит и это уже даже не скрывается. Не зря Министерство энергетики Узбекистана уже второй год говорит о том, что новые многоэтажные дома перестанут подключать к газоснабжению, а приоритет будет отдан электричеству и для отопления, и для приготовления пищи. Фактически это прямое признание: газа в стране не хватает. А нестабильный режим работы газовых заправок зимой лишь регулярно подтверждает эту реальность.
Зелёная коррупция: в Сурхандарье экочиновник «оценил» вырубку деревьев в 500 долларов.
Оперативники Службы государственной безопасности задержали очередного чиновника от экологии, который, как выяснилось, предпочёл «закрыть глаза» на вырубку деревьев за вполне конкретную сумму в иностранной валюте.
«Не так поздоровались»: в Ташкенте подростков ранили ножом в компьютерном клубе.
Очередной случай поножовщины между подростками произошёл в Ташкенте. Как сообщили в ГУВД, 19-летний молодой человек напал с ножом на двух несовершеннолетних. Поводом для конфликта, по словам нападавшего, стало то, что подростки «неправильно с ним поздоровались».
Исламский банк развития выделит Узбекистану многомиллионные кредиты на дороги и образование.
Исламский банк развития и Узбекистан подписали два соглашения о выделении кредитных средств, направленных на трансформацию транспортного и образовательного секторов страны.
Британцы запускают туристический поезд для богачей между Пекином и Ташкентом.
Британская компания Golden Eagle Luxury Trains, специализирующаяся на организации роскошных железнодорожных путешествий по всему миру, запускает сразу два люксовых поезда, которые пройдут по маршруту Пекин — Ташкент. Новый тур рассчитан явно не на массового туриста: это поездка для тех, кто привык смотреть на мир из панорамных окон и не экономить на впечатлениях.
Сноса не будет: в хокимияте опровергли слухи о судьбе Lotte City Hotel Tashkent Palace.
В социальных сетях в последние дни активно распространялись слухи о якобы предстоящем сносе Lotte City Hotel Tashkent Palace (бывшая гостиница «Ташкент»). Пользователи писали, что на её месте может появиться современный деловой комплекс, а само здание якобы уже «приговорено».
Узгидромет предупредил о резком ухудшении погоды: в Узбекистане ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.