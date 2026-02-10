Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтруда сказало белорусам, учитывается ли подработка при расчете пенсии

Минтруда разъяснило учет подработки при расчете пенсии.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам, учитывается ли их подработка при расчете пенсии.

Ответ на этот вопрос — положительный. На размер пенсии в будущем повлияет весь официальный заработок — это касается и основного места работы, и всевозможных совмещений.

«Главное условие: чтобы работодатели за эти периоды производили отчисления в ФСЗН. Даже если у вас было несколько подработок — все, что оформлено официально “не в конверте”, через бухгалтерию, будет учтено», — назвали главное условие в Минтруда.

Ранее мы писали, что Белгидромет сказал о возвращении мороза −25 градусов и температурных качелях.

А бывший глава райисполкома получил семь лет колонии.