Минтруда сказало белорусам, учитывается ли подработка при расчете пенсии

Министерство труда и социальной защиты сказало белорусам, учитывается ли их подработка при расчете пенсии.
Ответ на этот вопрос — положительный. На размер пенсии в будущем повлияет весь официальный заработок — это касается и основного места работы, и всевозможных совмещений.
«Главное условие: чтобы работодатели за эти периоды производили отчисления в ФСЗН. Даже если у вас было несколько подработок — все, что оформлено официально “не в конверте”, через бухгалтерию, будет учтено», — назвали главное условие в Минтруда.
