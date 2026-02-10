Русская Рапунцель и остров миллионера: что скрывают документы Эпштейна о гибели супермодели Коршуновой

Полиция Нью-Йорка провела расследование быстро и без лишнего шума. Вердикт оказался однозначным: суицид. Но вот парадокс: предсмертной записки не нашли, а близкие модели в один голос твердили, что у неё не было никаких причин сводить счёты с жизнью. Карьера шла в гору, контракты сыпались один за другим, личная жизнь тоже складывалась неплохо. Что могло толкнуть молодую успешную женщину на такой шаг? Ответа не было. И вот спустя почти три года после трагедии, в январе 2011 года, появляется странное письмо. Модельный агент Рэмси Элхоли пишет своей клиентке Регине и объясняет, почему разрывает с ней сотрудничество.