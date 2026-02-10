Русская Рапунцель и остров миллионера: что скрывают документы Эпштейна о гибели супермодели Коршуновой

Почти двадцать лет назад мир моды потрясла трагедия — из окна манхэттенской квартиры выпала одна из самых ярких моделей нулевых. Полиция поставила точку быстро: она сама. Никаких записок, никаких очевидных причин, только вопросы близких, оставшиеся без ответов. Но в 2026 году история получила неожиданное продолжение. В рассекреченных материалах дела Джеффри Эпштейна всплыло имя казахстанской красавицы Русланы Коршуновой, и внезапно оказалось, что за официальной версией скрывается нечто гораздо более зловещее. Возможно, и она побывала на острове Эпштейна! Но обо всём по порядку.
Девочка с Чукотки, покорившая мировые подиумы.
Руслана родилась в 1987 году на краю земли — на Чукотке, откуда семья позже перебралась в Алматы. Длинные волосы цвета спелой пшеницы, точёные черты лица и невероятная харизма сделали своё дело. Представители модельного агентства MODELS 1 заметили её фотографию и мгновенно поняли: перед ними звезда. За роскошные локоны девушку прозвали «русской Рапунцель», и это имя прилипло к ней навсегда.
К середине 2000-х Коршунова стала лицом Nina Ricci, снималась для DKNY, Moschino, Kenzo, красовалась на обложках французского ELLE и российского Vogue. В двадцать лет казахстанская модель была на пике карьеры, и казалось, что впереди у неё целая жизнь, полная успеха и славы. Но 28 июня 2008 года всё оборвалось. Руслана упала из окна своей квартиры на Манхэттене. Ей был всего двадцать один год.
Конец жизни без мотива и письмо спустя три года.
Полиция Нью-Йорка провела расследование быстро и без лишнего шума. Вердикт оказался однозначным: суицид. Но вот парадокс: предсмертной записки не нашли, а близкие модели в один голос твердили, что у неё не было никаких причин сводить счёты с жизнью. Карьера шла в гору, контракты сыпались один за другим, личная жизнь тоже складывалась неплохо. Что могло толкнуть молодую успешную женщину на такой шаг? Ответа не было. И вот спустя почти три года после трагедии, в январе 2011 года, появляется странное письмо. Модельный агент Рэмси Элхоли пишет своей клиентке Регине и объясняет, почему разрывает с ней сотрудничество.
В тексте письма — финансовые конфликты, давление третьих лиц и фраза, от которой кровь стынет в жилах: «Кроме того, я не знал, что ты была вовлечена в ситуацию с Русланой Коршуновой через твои отношения с Марком Камински». Далее ещё мрачнее: «После трагических событий, связанных со смертью Русланы Коршуновой, я не хочу быть вовлечён в подобные ситуации». Что за ситуация? Какая связь между клиенткой агента и погибшей моделью? Письмо не даёт прямых ответов, но намекает на нечто тёмное и опасное.
Письмо Эпштейну и вопрос о невыплаченных деньгах.
В августе 2011 года, через два месяца после письма Элхоли, кто-то отправляет короткое электронное сообщение напрямую Джеффри Эпштейну. Анонимный отправитель задаёт один-единственный вопрос: «Джеффри, это правда, что агентство не выплатило Руслане Коршуновой деньги?» Всего одна строчка, но она открывает бездну новых загадок. Кто этот человек? Почему он обращается именно к Эпштейну?
И при чём тут скандально известный финансист, чьё имя ассоциируется с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних и торговлей людьми? Эти два документа — письмо агента и сообщение Эпштейну — всплыли в 2026 году, когда Министерство юстиции США опубликовало новую порцию материалов по делу миллионера. И внезапно оказалось, что история смерти Коршуновой была не такой простой, как пыталась представить полиция.
Остров Эпштейна и поездка с «богатым поклонником».
Ещё в 2024 году в СМИ просочилась информация, от которой по коже бежали мурашки. Выяснилось, что в 2006 году, за два года до гибели, Руслана Коршунова посещала частный остров Эпштейна Малый Сент-Джеймс. Тот самый, который позже журналисты окрестили «Островом педофилов», где происходили вещи, о которых страшно даже думать. Модель летала туда на частном самолёте вместе с неким «богатым поклонником», имя которого не называется.
Что происходило на острове? Кто был этим загадочным спутником? Официальных подтверждений сексуального насилия нет, но сам факт присутствия молодой девушки в окружении Эпштейна уже заставляет задуматься о худшем. Остров был местом, куда влиятельные люди привозили молодых женщин и девушек под разными предлогами, и многие из тех, кто побывал там, потом рассказывали истории, от которых волосы встают дыбом.
Альтернативные версии и закрытые психологические тренинги.
После смерти Коршуновой появлялись и другие версии произошедшего. Журналист Питер Померанцев выдвигал гипотезу о возможном влиянии на модель закрытых психологических тренингов, которые практиковали в модельной среде. Речь шла о сектоподобных организациях, обещавших девушкам успех и процветание, а на деле манипулировавших их сознанием и вытягивавших деньги.
Прямых доказательств связи Коршуновой с подобными группами нет, но разговоры об этом не утихали несколько лет. А что, если всё это взаимосвязано? Остров Эпштейна, непонятные финансовые схемы, давление со стороны агентств, психологические манипуляции? Что, если за яркой картинкой модельного бизнеса скрывалась настоящая преступная сеть, в которую попала молодая казахстанская девушка, не понимая всей опасности?
Следы ведут в разные стороны, документы создают больше вопросов, чем дают ответов. Полиция закрыла дело почти два десятилетия назад, но рассекреченные материалы по делу Эпштейна показывают: история Русланы Коршуновой была частью чего-то большего и гораздо более мрачного. Возможно, правда так и останется погребённой под грудой официальных версий и молчанием тех, кто знает слишком много. А может быть, когда-нибудь появится свидетель, который решится заговорить. Пока же остаётся только одно: имя «русской Рапунцель» навсегда связано не только с подиумами и глянцевыми обложками, но и с одной из самых страшных загадок модельного бизнеса.
