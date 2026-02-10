В Госдуме приняли закон, который должен был «отсечь» детей иностранцев, не знающих русский язык, от учебы в российских школах. Но законопроект «повернул не туда» и пострадали русскоговорящие ученики. Обозреватель KP.RU Владимир Ворсобин рассказал, как же такое могло произойти.
Депутаты не прислушались к специалистам и создали множество проблем у детей-переселенцев из России. Многие русские, которые когда-то хотели вернуться, столкнулись с тем, что не могут отправить свое чадо в школу. Ворсобин уверен, что даже не все взрослые пройдут довольно сложный тест по русскому языку для поступления в школу. Аналитик предполагает, что это может привести к коррупции в данной сфере.
«Перепутана цель теста. Вместо оценки возможности иностранца учиться в русской школе, соорудили “выжигающий все живое” экзамен, который, уверен, не пройдет половина Госдумы. И кстати — в будущем легко приведет к коррупции, так как строгость школьных законов на Руси часто компенсируется кошельком родителя», — резюмировал аналитик KP.RU.
Ранее «Комсомолка» передавала сообщение от председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он отметил, что сейчас идет плотная работа по исполнению закона о приеме в школы для детей мигрантов. В ГД подчеркнули, что законопроект внедрен и уже дал первые положительные плоды.