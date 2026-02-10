Депутаты не прислушались к специалистам и создали множество проблем у детей-переселенцев из России. Многие русские, которые когда-то хотели вернуться, столкнулись с тем, что не могут отправить свое чадо в школу. Ворсобин уверен, что даже не все взрослые пройдут довольно сложный тест по русскому языку для поступления в школу. Аналитик предполагает, что это может привести к коррупции в данной сфере.