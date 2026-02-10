Исчезающие воробьи в Хабаровском крае зовут на помощь

По словам Риммы Андроновой, орнитолога и руководителя научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье», главная причина кроется в современной городской среде. Гладкие фасады новостроек лишают птиц естественных укрытий — щелей и чердаков, где они прячутся от холода, ночуют и выводят потомство. Ещё одна опасность — зеркальное остекление зданий: воробьи не видят преграды в отражении и разбиваются о стёкла.