Исчезающие воробьи в Хабаровском крае зовут на помощь

Учёные бьют тревогу: привычные городские птицы исчезают.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае началась зимняя перепись воробьёв — важная экологическая акция, призванная выяснить, почему в городах становится всё меньше этих привычных пернатых соседей. Специалисты призывают жителей присоединиться к учёту птиц: ваши наблюдения могут стать ключом к спасению вида, сообщает ВК Комсомольский заповедник.

Орнитологи давно отмечают тревожную тенденцию: численность домового воробья, веками живущего рядом с человеком, неуклонно снижается. В Хабаровском крае, как и во многих других регионах, эта проблема становится всё ощутимее.

По словам Риммы Андроновой, орнитолога и руководителя научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье», главная причина кроется в современной городской среде. Гладкие фасады новостроек лишают птиц естественных укрытий — щелей и чердаков, где они прячутся от холода, ночуют и выводят потомство. Ещё одна опасность — зеркальное остекление зданий: воробьи не видят преграды в отражении и разбиваются о стёкла.

Полевым воробьям повезло чуть больше — они находят пристанище в опустевших гнёздах других птиц и сельских постройках. Однако и их численность под угрозой из‑за других факторов:

исчезновения естественных источников корма (стрижка газонов лишает птиц семян трав);

применения ядохимикатов в сельском хозяйстве;

сокращения зелёных зон в населённых пунктах.

Для точного анализа ситуации учёным нужны систематические данные: важно фиксировать численность воробьёв в одних и тех же местах в определённые периоды года. Именно поэтому зимняя перепись имеет огромное значение — она позволяет отследить динамику и вовремя принять меры по сохранению популяции.

Чтобы поучаствовать в акции, достаточно:

Сфотографировать или записать на видео воробьёв в разных ракурсах.

Зафиксировать координаты или точный адрес места съёмки.

Отправить материалы на сайт акции vorobey.nbud.ru, предварительно изучив инструкцию по участию.

Ваши наблюдения помогут учёным не просто зафиксировать проблему, но и найти пути её решения. Помните: даже самые привычные виды птиц могут быстро стать уязвимыми, если мы не обратим внимания на тревожные сигналы природы.