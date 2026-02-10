Жители Солонцов высказались о новых автобусных маршрутах

Опрос проводился в анкетном формате и на очных встречах — в микрорайоне Новалэнд и на конечной остановке у новой школы. В обсуждении участвовали представители профильных городских служб, перевозчика маршрутов № 66 и № 67, Солонцовского сельсовета, Госавтоинспекции и депутаты Горсовета Красноярска.
По итогам опроса большинство жителей в целом удовлетворены маршрутом № 67. При этом участники отметили необходимость его продления за текущую конечную остановку, однако сделать это пока невозможно из-за отсутствия разворотной площадки — потенциальные участки находятся в частной собственности.
Маршрут № 66, по мнению жителей, требует корректировки. Сейчас он следует до железнодорожного вокзала и не охватывает микрорайон Новалэнд. Участники опроса предложили изменить схему движения, чтобы маршрутом могли пользоваться жители многоэтажной застройки, а конечную остановку перенести к междугороднему автовокзалу.
Предложения жителей переданы специалистам. Сейчас прорабатываются новые варианты схемы и расписания движения. После согласования материалы представят жителям через главу администрации Солонцов, по итогам чего будет принято окончательное решение.