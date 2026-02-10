Жители Солонцов высказались о новых автобусных маршрутах

Опрос проводился в анкетном формате и на очных встречах — в микрорайоне Новалэнд и на конечной остановке у новой школы. В обсуждении участвовали представители профильных городских служб, перевозчика маршрутов № 66 и № 67, Солонцовского сельсовета, Госавтоинспекции и депутаты Горсовета Красноярска.