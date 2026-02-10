Работодателям в России грозит штраф до 50 тысяч рублей за невыплату премий

Невыплата или несвоевременная выплата премии сотруднику может привести к административному штрафу для работодателя в размере до 50 тысяч рублей. Об этом рассказала профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.
Как пояснила эксперт, за такое нарушение должностные лица могут получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от тысячи до 5 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей. Она отметила, что системы премирования должны быть четко прописаны в коллективных договорах и локальных актах, а условия выплаты зависят от качества и эффективности работы сотрудника.
При этом, если на работника наложено дисциплинарное взыскание, это может повлиять на размер премии, но согласно поправкам в ТК РФ, действующим с сентября 2025 года, такое снижение не должно уменьшать общий размер месячной зарплаты более чем на 20 процентов. Сотрудники имеют право оспорить незаконное лишение премии в судебном порядке, передает РИА Новости.
Ранее член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина рассказала, что компании не вправе удерживать сотрудников без ежегодного оплачиваемого отпуска более двух лет подряд, а за такие нарушения предусмотрены штрафы до 70 тысяч рублей.