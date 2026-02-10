Работодателям в России грозит штраф до 50 тысяч рублей за невыплату премий

Как пояснила эксперт, за такое нарушение должностные лица могут получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели — от тысячи до 5 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей. Она отметила, что системы премирования должны быть четко прописаны в коллективных договорах и локальных актах, а условия выплаты зависят от качества и эффективности работы сотрудника.