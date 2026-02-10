В Иркутском округе зафиксировали 94 отравления алкоголем за год

На заседании межведомственной комиссии Иркутского округа обсудили меры по борьбе с отравлениями алкоголем. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, в 2025 году зарегистрировали 94 таких случая. Чаще всего они происходили в Хомутовском и Марковском административных округах.