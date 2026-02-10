В Иркутском округе зафиксировали 94 отравления алкоголем за год

На заседании межведомственной комиссии Иркутского округа обсудили меры по борьбе с отравлениями алкоголем. Как сообщили КП-Иркутск в местной администрации, в 2025 году зарегистрировали 94 таких случая. Чаще всего они происходили в Хомутовском и Марковском административных округах.
Главной причиной отравлений стало употребление спиртного кустарного производства — на его долю пришлось 93% всех происшествий. Специалисты рекомендуют покупать напитки только в официальных торговых точках.
— Во время совместных рейдов работники отдела потребительского рынка вместе с полицией и Роспотребнадзором проверили 96 торговых объектов. В итоге изъяли более 100 литров нелегальной и просроченной продукции, — говорится в сообщении администрации.
Власти поручили усилить профилактическую работу с населением, а также активнее участвовать в мониторинге и рейдах по точкам продажи алкоголя, привлекая к этому добровольные народные дружины и казачество.
