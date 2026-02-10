Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Украина сосредоточила в Киеве значительное количество военных производств, складов и координационных центров, которые являются законными военными целями.
По его словам, удары наносятся именно по таким объектам и не направлены против гражданского населения. Мирошник подчеркнул, что речь идет о военной инфраструктуре, размещенной в столице Украины.
Дипломат также отметил, что с украинской стороны ситуация выглядит иначе: по его оценке, Киев создает невыносимые условия для жизни мирных жителей, что, по его словам, свидетельствует о противоположном подходе, передает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.
9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов.