Приказы на обстрелы гражданских объектов на территории Брянской области отдаёт командир 107-й реактивной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины полковник Сергей Савченко, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале подчёркивается, что выявлено украинское подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области.
«Установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области — 107 реабр ВСУ. Приказы на обстрелы отдаёт комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», — говорится в сообщении.
Это подразделение украинских войск действует в Сумской области.
Бойцы российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. Так, на сумском участке военные РФ сохраняют высокие темпы наступления вглубь Сумской области при поддержке артиллерии и «Солнцёпеков».
«Авиация ВКС РФ увеличивает количество ударов по тыловым районам и логистическим узлам ВСУ», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.