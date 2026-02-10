Telegraph: Эпштейн и экс-принц Эндрю тайно планировали открыть бизнес в КНР

Бывший британский принц Эндрю и американский финансист Джеффри Эпштейн тайно собирались открыть совместный бизнес в Китае, написала газета The Daily Telegraph со ссылкой на обнародованные материалы по делу покойного предпринимателя.
«Эндрю Маунтбаттен-Виндзор и Джеффри Эпштейн тайно планировали запустить совместный бизнес в Китае спустя годы после того, как финансист был осужден за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», — сказано в публикации.
Электронные письма, которые фигурируют в деле, содержат информацию о намерении Эндрю организовать работу консалтинговой фирмы в Пекине. Он хотел открыть компанию после выхода Эпштейна из тюрьмы.
Журналисты отмечают, что деловые переговоры между членом британской королевской семьи и финансистом велись свыше пяти лет после освобождения предпринимателя. По мнению авторов статьи, этот факт опровергает версию, согласно которой Эндрю якобы разорвал отношения с Эпштейном ещё в 2010 году.
В публикации также обращается внимание на то, что во время поездок в Китай в качестве торгового представителя экс-принц проводил деловые встречи для продвижения своей инициативы.
Напомним, 9 февраля агентство Reuters написало, что Эндрю мог тайно передавать Эпштейну британские правительственные документы. Уточнялось, что речь шла о материалах торговой службы Соединённого Королевства. Экс-принц якобы напралял документы финансисту как правительственный посланник.